شكرا لقرائتكم خبر عن فرانس برس: «بوتين» يبلغ «ماكرون» بأخطر رسالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن بلاده عازمة على تحقيق أهدافها ولن تتوقف عن الحرب.

وتعد هذه الرسالة المباشرة من “بوتين” من أخطر الرسائل التي أبداها الرئيس الروسي منذ الحرب، حيث أكد أنه لا يثنيه شئ عن وقف الحرب إلا تحقيق أهدافه.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في قصر الإليزيه أن الرئيس الروسي، أكد أن بلاده مستعدة لتحقيق أهدافها في أوكرانيا، إن كان بالتفاوض أو الحرب.

وحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لاحظ ماكرون أن بوتين “عازم جدا على تحقيق أهدافه” وبينها “ما يسميه الرئيس الروسي اجتثاث النازية وضمان حياد أوكرانيا”.

كما جدد بوتين حسب الوكالة مطالبته بالاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم إلى روسيا واستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وقال المصدر تعليقا على ذلك إن هذين المطلبين “غير مقبولين بالنسبة إلى الأوكرانيين”.

كما نفى بوتين “استهداف الجيش الروسي المدنيين” في أوكرانيا، وأصر على أن “مسؤولية السماح للسكان بمغادرة المدن المحاصرة يتحملها الأوكرانيون”، فردّ عليه ماكرون: “الجيش المهاجم هو الجيش الروسي… لا سبب لديه للاعتقاد بأن الجيش الأوكراني يعرض المدنيين للخطر”.