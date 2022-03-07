شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" تعلق معظم خدماتها في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة تيك توك لتبادل المقاطع المصورة القصيرة، إنها ستعلق الكثير من خدماتها في روسيا، بسبب قوانين "الأخبار الكاذبة" التي تم تمريرها مؤخرا، ما يجعل معظم ما يتم ذكره عن الحرب الجارية ضد أوكرانيا غير قانوني هناك.

وقالت الشركة على تويتر: "ليس لدينا خيار سوى تعليق البث الحي والمحتوى الجديد لخدمتنا المصورة، أثناء قيامنا بمراجعة عواقب السلامة المتعلقة بهذا القانون".

كانت قنوات "ايه ار دي" و"زد دي اف" الألمانيتان و"سي أن أن" الأمريكية ، و هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وهيئة الاذاعة الكندية ،ووكالة بلومبرج للأنباء، قد اعلنت عن تعليق خدماتهافي روسيا عقب صدور قانون الأخبار الكاذبة.

ويقضي القانون بفرض غرامات باهظة وبالسجن لما يصل إلى 15 عاما لمن ينشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة الروسية في البلاد.