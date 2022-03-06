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شكرا لقرائتكم خبر عن مجزرة.. قصف ممر المدنيين في أربين وفيديو يوثق تناثر الجثث في الشارع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، استهداف الطيران الروسي لممر المدنيين في مدنية “أربين”، ما أدى إلى وقوع مجزرة بين المدنيين النازحين.
وأظهر مقطع متداول آثار قصف استهدف الممر الآمن في إربين أثناء مرور المدنيين، كما أظهر عددًا من جثث المدنيين المتناثرة في الشارع.
وتتهم أوكرانيا روسيا بارتكاب جرائم حرب، واستهداف المباني المدنية والمواطنين.
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