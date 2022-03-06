شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تغيّر جلدها .. ماذا عن مجوهرات ومقتنيات اللاجئين الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في ظل العنصرية التي تتخذها الدول الغربية حيال اللاجئين العرب وما حدث مع الأوكرانيين، اتخذت السلطات الدنماركية، قرارا لصالح الأوكرانيين، بخلاف ما كان يحدث مع اللاجئين العرب.

وبحسب ما تناقلته حسابات لإعلاميين ومدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد عدلت الدنمارك قوانينها كي لا تتم مصادرة المجوهرات والمقتنيات الثمينة التي يأتي بها اللاجئون الأوكرانيون.

وجاء التعديل بعكس ما وقع مع اللاجئين السوريين والأفارقة الذين تتم مصادرة مجوهراتهم وحتى أموالهم.

وصرحت رئيسة وزراء الدنمارك قائلة: “هناك فرق بين اللاجئين، وفرق في استقبالنا لهم”.