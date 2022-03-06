شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات «كييف» تدعو المواطنين للتوجه إلى الملاجيء بشكل عاجل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نقلت وسائل إعلام مختلفة، أن سلطات كييف وجهت نداءً عاجلًا للمواطنين للتوجه إلى الملاجئ بشكل عاجل.
ويأتي ذلك في ظل استمرار وتيرة القصف على العاصمة كييف، من قبل الطائرات الروسية والقصف المدفعي.
وقالت المخابرات البريطانية، إن وتيرة القصف المدفعي على كييف مرتفعة كما في الأيام السابقة.
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