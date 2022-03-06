شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صاروخ أوكراني يحول طائرة روسية إلى قطعة لهب في سماء خاركوف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت حسابات أوكرانية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرة عسكرية روسية مساء اليوم الأحد، على مدينة خاركوف.

واستهدف الصاروخ الأوكراني، الطائرة الروسية أثناء تحليقها أعلى مدينة خاركوف الأوكرانية، وأصابها إصابة مباشرة وحولها إلى قطعة لهب في السماء قبل أن تسقط على الأرض.

وفور سقوطها سُمع تهليل وفرحة ملتقطي الفيديو وعدد آخر من الأوكرانيين المدنيين والعسكريين.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الحادي عشر، وسط قصف عنيف من الطائرات الروسية على أهداف أوكرانية عسكرية ومدنية في بعض الأحيان.