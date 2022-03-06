شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسعى لتسريع عملية العقوبات لزيادة الضغط على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بريطانيا إنها ستسعى لتسريع إجراءات العقوبات على روسيا غدا الاثنين عبر تشريع جديد يستهدف السماح للوزراء بتشديد القيود على الشركات والأثرياء الروس.

ويطرح مشروع قانون الجريمة الاقتصادية (الشفافية والتنفيذ) على البرلمان الأسبوع المقبل بينما تحاول بريطانيا معاقبة من لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على غزوه لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون "العقوبات لا معنى لها إلى أن تُنفذ تنفيذا صحيحا، وستسمح لنا هذه التغييرات بملاحقة حلفاء بوتين في المملكة المتحدة بدعم كامل من القانون".

وفرضت بريطانيا بالفعل عقوبات على بعض الأفراد والبنوك والشركات، لكنها تعرضت لانتقادات من نشطاء وساسة معارضين يقولون إنها تحركت ببطء شديد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد النخبة والشركات الروسية.

ومن بين التغييرات الفنية في مسودة التشريع إنشاء سلطة قانونية لمعاقبة الأفراد أو الشركات التي وقعت بالفعل تحت طائلة عقوبات حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.