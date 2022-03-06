شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تطالب شركات صيانة المنشآت الرياضية موافاتها بخطة عملها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع لخطة عمل شركة المدن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والمسئولة عن صيانة وبناء المنشآت الرياضية الأسبوع بعد المقبل.

وتابع حسين، " وذلك للوقوف علي حجم الاعمال التي تقوم بها ، ومدي انجازها المهام الموكلة اليها في المدة الزمنية المحددة لها ، ومدي التزامها باعمال الصيانة لمراكز الشباب"، لافتا الي أن اللجنة حريصة علي تنفيذ اعمال الصيانة في موعدها المحدد حتي لا تتاثر المنشآت .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب اسامة عبدالعاطي بشأن عدم صيانة وتنجيل عدد من ملاعب السنبلاوين وتمي الامديد ، وذلك بحضور الدكتور اشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ايمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومصطفي عبدالمعين ، وكيل وزارة التخطيط .

ومن جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الوزارة حريصة علي الصيانة الدورية لجميع الملاعب ، كما تم مخاطبة جميع المديريات بمد الوزارة بالملاعب التي تم احلالها وتجديدها ليتم وضعها في خطة الصيانة .