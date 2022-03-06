شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للتنسيقية: لم نسجل أي حالات وفاة بالجالية المصرية في أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه لم يسجل أي حالات وفاة من الجالية المصرية في أوكرانيا، مضيفة: "لدينا إصابة واحدة لمصرى أصيب بـ 3 طلقات نارية و تم نقله للعناية المركزة وخرج من العناية، ووصل إلى بولندا وخرج من بولندا استعدادا لعودته إلى مصر".

وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها في الصالون النقاشي الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب، سواء السياسية أو الاقتصادية، بالإضافة للجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا :" لدينا 6 آلاف مواطن مصرى في أوكرانيا ، كانت هناك رغبة من نسبة بسيطة من المقيمين فى أوكرانيا للعودة و النسبة الأكبر من الطلبة".

وكشفت وزيرة الهجرة عن أعداد الذين تم اجلاؤهم من أوكرانيا، موضحة أنه تم إجلاء 175 من رومانيا و 370 و 30 من المجر و 209 من بولندا ، لافتة الى أن هناك اهتمام من القيادة السياسية بتأمين مستقبل الطلاب الدراسى.

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، صالون نقاشي لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة للجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

يشارك في الصالون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وأحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وبسنت جمال باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ويديره النائب طارق الخولي.