صور.. فحص 722 ألف تلميذ ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

انتهت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة من فحص 722 ألفًا و451 تلميذًا، ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بين تلاميذ المدارس.

أوضح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المبادرة استفاد منها 529 ألفًا و 925 من تلاميذ القطاع الريفي، بينما جرى فحص 192 ألفًا و526 من طلاب الحضر.

تستهدف المبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية بجميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالبًا وطالبة.