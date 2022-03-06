ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشيبسي والكاراتيه في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية تموين بني سويف بالتعاون مع مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري حملة لضبط الوضع في مجال تداول السلع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الشيبسي، والكاراتيه والمقرمشات، غير مرخص، وبداخله 800 كجم ذرة صفراء، و15 كرتونة كاراتيه، و 220 عبوة مقرمشات متنوعة، و10 أجولة كاراتيه، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 114 مخالفة تموينية لعدد من المخابز البلدية بواقع 15 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 محضر نقص الوزن، و28 لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و26 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و22 محضرا لعدم صرف بون، ومحضرين لعدم الاحتفاظ بميزان حساس.