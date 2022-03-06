جولة مسائية.. محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف الطرق في طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة مسائية لتفقد عدد من مشروعات الرصف الجارية بمركز ومدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، تفقد خلالها الأعمال الجارية بشوارع (يوسف الصديق، عثمان بن عفان، كفر عصام، النادي، نادي المعلمين، سكة سيجر، صادومة، طريق سوق الماشية، كورنيش طنطا، طريق ميت حبيش الجديد).

يذكر أنه تم رصف ٣٦٣ طريقًا في العامين السابقين بأطوال ٣٠٣ كم، وجاري رصف ١٥٩ طريقا بأطوال ٢١٠ طريق خلال خطة العام الحالي.

رافق المحافظ خلال جولته حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، عادل داوود رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، ووليد الحلواني نائب رئيس مركز ومدينة طنطا.