عاصف 1 طائرة سعودية مسيرة في معرض الدفاع العالمي

انطلقت اليوم النسخة السعودية الأولى من «معرض الدفاع العالمي 2022»، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022 بالرياض، وسط مشاركة من كبرى الشركات العالمية.

ويشارك في المعرض 591 جهة عارضة من 42 دولة مشاركة، وذلك بأحدث التكنولوجيا الدفاعية والفرص الاستثنائية.

وتطمح المملكة من خلال هذا المؤتمر الذي يمثل منصة عالمية، إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الخاصة بتوطين قطاع الدفاع وتوسيع حضور الشركات العالمية في المملكة، انطلاقا من العاصمة الرياض.

طائرة مسيرة سعودية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «إنترا» للتقنيات الدفاعية المهندس عبدالسلام الغامدي، أن «إنترا» تشارك في معرض الدفاع العالمي بعدد من المنظومات المتميزة، بينها منظومة «عاصف».

وأوضح «الغامدي» في تصريح لقناة «الإخبارية» أن «عاصف» تعد منظومة طائرة من دون طيار هجينة، بخاصية الإقلاع والهبوط العمودي لأغراض الاستطلاع.

وأضاف أن «إنترا» شركة سعودية متخصصة في منظومات الطائرة دون طيار، والأنظمة المساندة لها، وهي مرخصة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

ولفت إلى أنه سيجري تدشين منظومة إستراتيجية كبيرة، لأغراض الاستطلاع بمواصفات عالية، من بينها التحليق لمدة 50 ساعة، على ارتفاع 45 ألف قدم.

تحديد مستقبل الدفاع

شهد معرض الدفاع العالمي في يومه الأول برنامجا تخلله ندوات عديدة، استقطب عددا من كبار قادة الدفاع من القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والحكومية، لمناقشة موضوعات ومحاور عديدة تضمنت رؤية السعودية 2030 والتكنولوجيا والابتكار والمهارات اللازمة في تحديد مستقبل الدفاع، ومحركات الاقتصاد والسياسة ومختلف الإستراتيجيات التي ستشكل الدفاع العالمي في المستقبل.

وكان من بين المشاركين في النقاشات الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبو خالد، ورئيس جامعة الملك فهد الدكتور محمد السقاف، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وجرت نقاشات حول موضوعات رئيسة في الجيش والدفاع، فيما قدم كبار المسؤولين من الشركات العالمية الكبرى، بما في ذلك (BAE Systems) و(Lockheed Martin) و(Raytheon) و(Boeing)، L3Harris) (Technologies مداخلات مهمة أثناء مشاركاتهم في مختلف الجلسات.

يذكر أن برنامج القيادة الفكرية يعد مُسهما رئيسا في معرض الدفاع العالمي، بما يعزز مكانة هذا الحدث العالمي كواحد من أهم الفعاليات في مجال الدفاع الدولي.

من مستورد إلى مصدر

أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي في مقابلة مع موقع «الأمن والدفاع العربي» أن السعودية باعتبارها أكبر سوق دفاعي إقليمي، فإن المملكة في طريقها لتحقيق أهداف التوطين.

وتستثمر الهيئة المؤسسة للمعرض، الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) بكثافة في قدرات البحث والتطوير، وتواصل توسيع برنامج المشاركة الصناعية (IPP) الذي يدعم الشراكات التي تعزز الابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة.

خطت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، الشريك الإستراتيجي لـ(WDS) خطوات كبيرة في تطوير قدرات التصنيع المحلية، ومن المتوقع أن تحقق عائدات سنوية تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي، وتصنف ضمن أفضل 25 شركة دفاعية في العالم بحلول عام 2030.

وستعرض جلسات القيادة الفكرية التي تُعقد خلال أيام المعرض تفاصيل حول المجالات ذات الأولوية للاستثمار، بما يتماشى مع اتجاهات الصناعة.

وأوضحت (Kearney) الراعية لبرنامج (WDS Thought Leadership) في تقريرها لعام 2021 أن «تعويض 35% من الصادرات الدفاعية سيؤدي إلى خلق أكثر من 80.000 فرصة عمل في المملكة العربية السعودية».

وسيكمل برنامج المواهب المستقبلية التابع لمعرض الدفاع العالمي هذا النمو من خلال ربط 5000 من طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الاستثنائيين في المملكة العربية السعودية بالفرص الوظيفية وبرامج التدريب المهني في قطاع الدفاع.

معرض الدفاع العالمي

5 قطاعات دفاع بالإضافة إلى العروض الحية.

5000 طالب يحضرون فعاليات المعرض.

15 جناحا دوليا لعرض الابتكارات الدفاعية الدولية.

591 جهة عارضة من 42 دولة مشاركة

470 جهة إعلامية مشاركة لتغطية الحدث.

3 آلاف من كبار الشخصيات العالمية.

30 ألف زائر ومشارك على مدار 4 أيام.