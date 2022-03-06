100 روهينجي يصلون إلى شواطئ إندونيسيا

ذكر مسؤولون أنه تم العثور على أكثر من 100 من مسلمي الروهينجا الجائعين والضعفاء على شاطئ في إقليم أتشيه في أقصى شمال إندونيسيا، الأحد، بعد أسابيع في البحر.

ووصلت المجموعة إلى شاطئ جانغكا بالقرب من قرية ألو بويا باسي، وهي قرية صيد في منطقة بيروين،.

وذكر بدر الدين يونس، زعيم جماعة الصيد القبلية المحلية، إن القرويين الذين رأوا الـ114 من عرقية الروهينجا على متن قارب خشبي متهالك ساعدهم على الهبوط ثم أبلغوا السلطات بوصولهم.

وقال: «يبدون ضعفاء للغاية من الجوع والجفاف بعد رحلة طويلة وشاقة في البحر»، مضيفًا أنه لم يكن واضحًا من أين تسافر المجموعة أو إلى أين تتجه لأن أيا منهم لا يتحدث الإنجليزية أو الملايو.

تلقي المساعدة

وبين يونس أن 58 رجلاً و21 امرأة و35 طفلاً تم إيواؤهم وتلقوا المساعدة من القرويين والشرطة والجيش، بينما كانت السلطات المحلية بما في ذلك فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا تساعد في معالجتها.

حاولت مجموعات من الروهينجا مغادرة المخيمات المزدحمة في بنغلاديش، والسفر عن طريق البحر في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى دول أخرى ذات أغلبية مسلمة في المنطقة.