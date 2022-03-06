الهجوم الروسي يعطل عمليات إجلاء المدنيين في أوكرانيا

دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا يومها الحادي عشر مع الكثير من تحطيم الآمال بزوالها أو التخفيف من حدة الهجوم الذي يؤثر بشكل خاص على عمليات إجلاء المدنيين التي انهارت من مدينة ساحلية محاصرة في أوكرانيا، الأحد، للمرة الثانية إلى جانب وقف إطلاق النار الروسي المتوقع، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون أثناء محاولتهم إقناع روسيا بالموافقة على شروط لنقل السكان بأمان. خارج المناطق التي تعرضت للقصف بالقرب من العاصمة الأوكرانية.

وذكرت السلطات العسكرية الأوكرانية، في وقت سابق، أن السكان يتوقعون مغادرة مدينة ماريوبول الساحلية خلال الفترة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً لوقف إطلاق النار المحلي.

وقال أنطون جيراشينكو، مستشار وزارة الداخلية، إن عمليات الإجلاء المخططة قد توقفت بسبب الهجوم المستمر للقوات الروسية. وتسببت الحرب في فرار 1.5 مليون شخص من البلاد.

كما وصف رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأحد، النزوح الجماعي بأنه «أزمة اللاجئين الأسرع نموًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».

ماريوبول و فولنوفاكا

جاءت خيبة أمل النساء والأطفال وكبار السن الذين انتظروا مغادرة ماريوبول ومدينة فولنوفاكا القريبة بينما بقي الرجال الأوكرانيون القادرون للقتال بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق نار مماثل، السبت، وسعى القادة الأجانب إلى ممارسة الدبلوماسية للتأثير في إنهاء الحرب.

وأخبر بوتين الرئيس أنه لا يمكن وقف الغزو الروسي لأوكرانيا إلا «إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية ولبت مطالب روسيا المعروفة».

مواد نووية

في سياق منفصل، قال جهاز الأمن القومي الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على معهد للفيزياء في مدينة خاركيف يحتوي على مواد نووية ومفاعل. سيطرت القوات الروسية بالفعل على مصنع Zaporizhzhia في أوكرانيا، إضافة إلى تشيرنوبيل، موقع أسوأ كارثة نووية في العالم.

وقالت خدمة الأمن إن الهجوم على المنشأة النووية في خاركيف يمكن أن يؤدي إلى «كارثة بيئية واسعة النطاق».

وقالت الخدمة على فيسبوك، الأحد، إن الروس يطلقون النار من قاذفات بصواريخ ليس لها استهداف محدد، مما يثير القلق.

وكرر الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي طلبًا للحماة الأجانب بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، والتي استبعدها الناتو حتى الآن بسبب مخاوف من أن مثل هذا الإجراء قد يجر الغرب إلى الحرب، قائلا في خطاب فيديو الأحد: «العالم قوي بما يكفي لإغلاق سمائنا».

وحذر بوتين، السبت، من أن موسكو ستعتبر إعلان طرف ثالث لإغلاق المجال الجوي الأوكراني عملًا عدائيًا.

نزع السلاح

أدرج بوتين في وقت سابق «نزع السلاح» من أوكرانيا، والاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، والاعتراف بالمناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا كدول مستقلة باعتبارها المطالب الرئيسية للكرملين.

«تم الإعراب عن الأمل في أنه خلال الجولة المقبلة من المفاوضات المخطط لها، سيظهر ممثلو أوكرانيا نهجًا أكثر إيجابية، مع مراعاة الحقائق الناشئة بشكل كامل». ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين يوم الإثنين.

في خطوة غير عادية قال البابا فرنسيس، الأحد، إنه أرسل اثنين من الكرادلة إلى أوكرانيا، قائلا إن الفاتيكان عازم على بذل كل ما في وسعه لإحلال السلام لإنهاء الصراع الذي بدأ في 24 فبراير عندما غزت روسيا أوكرانيا.

قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار زيلينسكي، يوم الأحد، إن المسؤولين الأوكرانيين والمنظمات الإنسانية الدولية يعملون مع روسيا من خلال وسطاء لإنشاء ممرات إنسانية من بوتشا وهوستوميل، وهما ضواحي كييف حيث كان هناك قتال عنيف.

فيما بين مسؤولون أوكرانيون أنه بعد فشل وقف إطلاق النار في ماريوبول السبت، كثفت القوات الروسية قصفها للمدينة وألقت قنابل ضخمة على مناطق سكنية في مدينة تشيرنيهيف شمال كييف.

مستقبل أوكرانيا

قال الرئيس الروسي: «إذا استمروا في فعل ما يفعلونه، فإنهم يطرحون تساؤلات حول مستقبل الدولة الأوكرانية». «وإذا حدث هذا، فسيكون ذلك كله على ضميرهم».

كما انتقد العقوبات الغربية التي شلت الاقتصاد الروسي وأدت إلى انخفاض قيمة عملتها. وفي الوقت نفسه، يعلق المزيد من الشركات عملياتها في روسيا، بما في ذلك Mastercard و Visa.

وقال «هذه العقوبات التي يتم فرضها هي أشبه بإعلان الحرب».

اعتقال 10 آلاف

على الرغم من عملية القمع التي تشنها السلطات ضد التظاهرات والمحتجين الذين يواجهون احتمال توجيه تهم لهم، تشهد روسيا احتجاجات بشكل يومي.

وهذا الأسبوع حضّ المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الروس على تنظيم تظاهرات يومية، مشددًا على أن البلاد يجب ألا تكون «أمة جبناء».

والجمعة، أصدر بوتين قانونا يعرض من ينشر «أخبارا مضللة» بشأن الجيش الروسي لأحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا.

اعتقل أكثر من 1100 شخص في مدن في أنحاء روسيا خلال تظاهرات الأحد ضد العملية العسكرية التي تنفّذها موسكو في أوكرانيا، وفق ما أعلنت مجموعة تعنى برصد الاحتجاجات، وذلك بعد عشرة أيام من بدء الغزو.

وأفادت مجموعة «أو في دي-انفو» التي تنشط في رصد عمليات الاعتقال التي تطال تظاهرات المعارضة، الأحد، تم اعتقال 1103 أشخاص في 35 مدينة.

وسجّل العدد الأكبر من عمليات الاعتقال في مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي يكاترينبرغ في الأورال.

واعتقلت شرطة مكافحة الشغب محتجين تجمّعوا في ساحات موسكو وسان بطرسبرغ، أكبر مدينتين روسيتين.

وأفادت «ميموريال» أبرز منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد، باعتقال أوليغ أورلوف، وهو أحد أبرز نشطائها، في ساحة مانيجنايا بلوشاد في موسكو حيث كان يتظاهر.

وكانت الشرطة الروسية قد حذّرت، الجمعة، من أن أي محاولة لتنظيم تظاهرة غير مرخصة الأحد سيتم «قمعها على الفور» وستوجّه التّهم للمنظمين وللمشاركين فيها.

ومع عمليات التوقيف، الأحد، يرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين تم اعتقالهم إلى نحو عشرة آلاف منذ 24 فبراير، عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بدخول أوكرانيا لتنفيذ «عملية خاصة».

الإمدادات الغذائية

تهدد الدبابات والصواريخ الروسية التي تحاصر أوكرانيا أيضًا الإمدادات الغذائية وسبل عيش الناس في أوروبا وإفريقيا وآسيا الذين يعتمدون على الأراضي الزراعية الشاسعة الخصبة في منطقة البحر الأسود - المعروفة باسم «سلة خبز العالم».

واضطر المزارعون الأوكرانيون إلى إهمال حقولهم حيث يفر الملايين أو يقاتلون أو يحاولون البقاء على قيد الحياة. يتم إغلاق الموانئ التي ترسل القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية في جميع أنحاء العالم لتحويلها إلى خبز ومعكرونة وعلف للحيوانات. وهناك مخاوف من أن روسيا، وهي قوة زراعية أخرى، قد تنقلب صادراتها من الحبوب بسبب العقوبات الغربية.

على الرغم من عدم حدوث اضطرابات عالمية في إمدادات القمح حتى الآن، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 55 % منذ أسبوع قبل الغزو وسط مخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك. قال مدير مجلس الحبوب الدولي، أرنو بيتي، لوكالة أسوشيتيد برس، إنه إذا طال أمد الحرب، فقد تواجه البلدان التي تعتمد على صادرات القمح بأسعار معقولة من أوكرانيا نقصًا بدءًا من يوليو.