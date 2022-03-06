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شرطة إسرائيل تقتل فتى في القدس

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ذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أطلقت النار على مهاجم فلسطيني وقتلته، الأحد، بعد أن طعن ضابطا في البلدة القديمة بالقدس. وقالت الشرطة في بيان إن المهاجم اقترب من الضباط المتمركزين في البلدة القديمة وطعن أحدهم مما أدى إلى إصابته بجروح طفيفة.

حيث أطلق الضباط النار على الفتى الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، من سكان القدس الشرقية. ونفذ فلسطينيون عشرات من هجمات الطعن وإطلاق النار والدهس التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين وأفراد الأمن في السنوات الأخيرة. واتهم فلسطينيون وجماعات حقوقية إسرائيل باستخدام القوة المفرطة في محاولة لقمع المهاجمين.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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