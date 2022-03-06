شرطة إسرائيل تقتل فتى في القدس

حيث أطلق الضباط النار على الفتى الذي يبلغ من العمر 19 عامًا، من سكان القدس الشرقية. ونفذ فلسطينيون عشرات من هجمات الطعن وإطلاق النار والدهس التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين وأفراد الأمن في السنوات الأخيرة. واتهم فلسطينيون وجماعات حقوقية إسرائيل باستخدام القوة المفرطة في محاولة لقمع المهاجمين.
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