حكومة جديدة في بوركينافاسو

عيّن الرئيس الانتقالي البوركيني العقيد بول هنري سانداوغو داميبا حكومة جديدة مكونة من 25 وزيراً لقيادة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات. وأوردت وكالة الأنباء البوركينية أن الجنرال بارتيليمي سيمبوري احتفظ بمنصب وزير الدفاع، الذي كان يشغله في عهد الرئيس السابق روك مارك كريستيان كابوري. ويذكر أن تعيين هذه الحكومة يأتي بعد أيام من تعيين الأكاديمي ألبير أويدراوغو رئيسا للوزراء من قبل الرئيس الانتقالي، الذي تولى السلطة في بوركينا فاسو بعد انقلاب عسكري في 24 يناير الماضي، والذي أطاح بالرئيس المنتخب لولاية رئاسية ثانية روك مارك كريستيان كابوري.



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