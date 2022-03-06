سوريا.. مقتل 15 عسكريا من قوات النظام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 مارس 2022 10:25 مساءً - منذ ساعتين

قُتل 15 عنصرًا من قوات النظام وأصيب 18 آخرون، في هجوم استهدف حافلة عسكرية في منطقة صحراوية بوسط سوريا. وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق، أكدت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري، (سانا)، تعرض حافلة مبيت عسكرية في بادية تدمر لما وصفته بـ”هجوم إرهابي بمختلف أنواع الأسلحة”، لكنها ذكرت أن 13 عسكريا قتلوا في ذلك الحادث بينهم عدد من الضباط، فضلا عن جرح 18 آخرين.

وذكرت “سانا” أن الهجوم وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا، من خلال مجموعات تابعة لتنظيم داعش.

كذلك، أفاد المرصد بأن الهجوم، نظمه مسلحون تابعون لداعش، قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، مما أدى إلى مقتل 15 عنصرًا من قوات النظام وإصابة 18 آخرين، جراح غالبيتهم خطيرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر التنظيم هاجموا الحافلة العسكرية، مستغلين الظروف الجوية و العاصفة الغبارية التي تضرب البادية السورية.