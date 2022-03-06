شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة سرية بمجلس الأمة الكويتي لبحث تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عن عقد جلسة خاصة “سرية” غدًا لبحث ومناقشة تداعيات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار أن ذلك بناء على طلبين حكومي ونيابي بعقد جلسة طارئة للمجلس على اثر الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية.

وقال الغانم إنه قام بدمج الطلبين بعد التنسيق بين مقدمي الطلب النيابي والحكومة في جلسة واحدة وتوجيه الدعوة لعقد الجلسة يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.