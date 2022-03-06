شكرا لقرائتكم خبر عن في دردشة بالفيديو.. زيلينسكي يدعو الميلياردير إيلون ماسك لزيارة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

دعا الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لزيارة أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهو يحدث الميلياردير الأمريكي إيلون ماسك، عبر اللاب توب الخاص به.

وكان “ماسك” قد تدخل على خط الحرب في أوكرانيا عقب تحذيره الأوكرانيين من احتمال استهداف نظام “ستارلينك” للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، الذى ذودهم به مؤخرا، مطالبا الجميع استخدامه بحذر.

كما أكد في أحد ردوده على متابعيه، أن جميع محطات الإنترنت الأوكرانية غير صالحة للاستخدام بسبب هجوم إلكتروني روسي حدث يوم بدء العمليات العسكرية، لافتا إلى أن حدوث هجوم مماثل على نظامه وارد جدا.