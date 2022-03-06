شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة من «فيسبوك» تستفز الرئيس الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدمت شركة “ميتا” المشغلة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك” على خطوة استفزازية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالسماح بنشر والترويج للكتائب الأوكرانية التي تصنفها روسيا على أنها إرهابية.

وسمحت المنصة بنشر كل ما يتعلق بالكتائب والمجموعات الأوكرانية التي تصفها روسيا بالـ”النازية” وبينها “آزوف” و”آيدار” المدرجتين على قوائم الإرهابيين في موسكو.

وأشارت الشركة الأمريكية أن السياسة المتبعة على منصات التواصل لديها تسمح بالإشادة بهذه التنظيمات الأوكرانية (المحظورة في روسيا).

ويقوم “فيسبوك” بنشر الإعلانات والدعايات التي تم إطلاقها من أوكرانيا وفيها أخبار ومعلومات داعمة لأهداف وحملات هذه التنظيمات الإرهابية ضد “العملية العسكرية” الروسية.