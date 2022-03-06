شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على العقوبات.. مرسوم رئاسي مفاجيء من «بوتين» بشأن الدول «غير الصديقة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الرد على العقوبات التي فرضتها عدد من الدول الغربية على طريقته الخاصة.
وأصدر “بوتين” مرسوما رئاسيًا يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بالعملة الوطنية الروسية.
وأشارت الوثيقة أن قائمة “الدول غير الصديقة” يجب أن تحددها الحكومة الروسية في غضون يومين.
وحسب “روسيا اليوم” فإنه بمقتضى المرسوم ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل، بحسب الوثيقة التي تحدد إجراء مؤقتا للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا “عدائية” ضد روسيا، أو تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرة هؤلاء الدائنين وغير المسجلين على الأراضي الروسية.
وبحسب المرسوم يمكن للدائن التوجه إلى بنك روسيا بطلب فتح حساب باسمه بالروبل على أن يتم تحويل مدفوعات إلى هذه الحساب بالروبل على أساس سعر صرف العملات الأجنبية المحدد من قبل البنك المركزي.
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