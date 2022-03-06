مقتل 14 في حادث منجم فحم بجنوب غرب الصين

06 مارس , 2022
حادث منجم فحم.
ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد بعد عملية إنقاذ استمرت عشرة أيام أن حادثاً في منجم فحم بإقليم غويجو بجنوب غرب الصين أسفر عن مقتل 14 شخصاً.
وحاصر انهيار وقع في منجم الفحم شونجون في مقاطعة جين فينغ يوم 25 فبراير شباط القتلى الأربعة عشر.
وأظهرت بيانات من الإدارة الوطنية للطاقة أن الطاقة الإنتاجية للمنجم تبلغ 150 ألف طن سنوياً.
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