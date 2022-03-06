06 مارس , 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستعد لإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بينما أكدت كييف أن القوات الروسية تتجه لقصف مدينة أوديسا.
وأفادت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون يستعد للتحدّث هاتفياً مع الرئيس بوتين، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر اتصال جديد مرتقب بين ماكرون وبوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.