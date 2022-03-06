اتصال جديد مرتقب بين ماكرون وبوتين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).

أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد أن الرئيس إيمانويل ماكرون يستعد لإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بينما أكدت كييف أن القوات الروسية تتجه لقصف مدينة أوديسا.

وأفادت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون يستعد للتحدّث هاتفياً مع الرئيس بوتين، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.