بعد انقطاع دام 21 عاماً.. بغداد تحتضن بطولة عربية

أعلن رئيس اتحاد الشطرنج العراقي ظافر عبد الامير الجبوري، الأحد، أن الخميس المقبل سيشهد انطلاق بطولة العرب للشباب والناشئين للشطرنج في العاصمة بغداد للفترة من 9-18 اذار الحالي.

وقال الجبوري في بيان، إن "البطولة ستكون بمشاركة 14 دولة عربية (العراق، مصر، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، الصومال، جيبوتي، سوريا، فلسطين، لبنان، اليمن، عمان، البحرين) وبحضور رئيس الاتحاد العربي للشطرنج الشيخ سعود الملعلة".

واضاف الجبوري أن "البطولة تعود مجدداً الى العاصمة الحبيبة بغداد بعد انقطاع دام 21 عاماً في استضافة اخر بطولة عربية للعبة"، مبيناً أن "البطولة تقام جولاتها في فندق المنصور الدولي وفق النظام الدولي السويسري بواقع سبع جولات وسيشارك في البطولة اكثر من 90 لاعبا اناث وذكور وللفئات العمرية 20/18/16/14".

وكشف أن "البطولة ولاول مرة ستنقل اون لاين على النت لكل دول العالم وتعتبر البطولة معترفاً بها من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج"، معرباً عن شكره لـ"اللجنة الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة للدعم المقدم والتسهيلات لاقامة البطولة في بغداد".