شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تعلن إطلاق استمارة لتسجيل بيانات الطلاب العائدين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق استمارة لتسجيل بيانات الطلاب العائدين من أوكرانيا، لمعرفة سنواتهم الدراسية، مضيفة أنه تم تسجيل 1700 طلب من الطلبة المصريين في أوكرانيا في أول يوم من إطلاق الاستمارة، وأنه سيتم موافاة وزارة التعليم العالى بهذه الطلبات.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها في الصالون النقاشي الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب، سواء السياسية أو الاقتصادية، بالإضافة للجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا، أن القيادة السياسية دائما ما تهتم بأبناءها المصريين في الخارج وخاصة في وقت الأزمات، متابعة :"شهدنا من قبل أزمة العالقين وتحرك الدولة فيه، هناك الكثير من الأزمات تعرض لها المصريين في الخارج وكان هناك تحرك من الدولة".

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه في تداعيات أزمة أوكرانيا تلقت وزارة الهجرة استغاثات كثيرة من أسر وأهالى الطلاب المتواجدين في أوكرانيا، مشيرة الى أن هناك أكثر من 5 ألاف مواطن مصري في أوكرانيا منهم 3 آلاف من الطلبة ، وأنه عندما تلقت وزارة الهجرة الاستغاثات قامت على الفور بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع الطلاب في أوكرانيا، و التواصل معهم مباشرة و عقدت العديد من الجلسات الحوارية مع الطلاب عبر تقنية زوم لطمأنتهم إن الدولة المصرية معهم ، ولمعرفة احتياجاتهم.

وتابعت وزيرة الهجرة: "استطعنا رفع التقارير للرئيس و لرئيس الوزراء وعلى الفور جاءت تكليفات القيادة السياسية وتوجيهاتها بضرورة اجلاء الطلبة، كان هذا القرار له صدى إيجابي، بدأنا نعمل و تم تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء، تم اجلاء 30 طالب من المجر وتم عودتهم لمصر و لدينا طائرتين من بولندا عليهم أكثر من 200 طالب و أول طائرة لرومانيا عليها 175 طالب و اليوم كانت هناك طائرة ستحمل 370 طالب عائدين، هناك اهتمام من القيادة السياسية بمستقبل هؤلاء الطلبة".

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، صالون نقاشي لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة للجهود التي قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا.

يشارك في الصالون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب محمد عزمي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وأحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وبسنت جمال باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية ويديره النائب طارق الخولي.