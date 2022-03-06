أيمن أبو العلا يؤكد أهمية التعاون بين مجلس النواب والقومى لحقوق الإنسان

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التعاون بين مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: " لن يحمى حقوق الإنسان المصرى، سوى الإنسان المصرى ذاته، من خلال جهود المجلس القومى لحقوق الإنسان وكذلك مجلس النواب، وبالفعل تم انجاز خطوات وسيتم استكمال باقى الخطوات.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف أبو العلا، أن اجتماع اليوم، فرصة للتنسيق بين مجلس النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى التشريعى والتنفيذى، داعيا لعقد لقاءات دورية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، مرة شهريا، بحيث يكون هناك تواصل دائم، لتنفيذ ما يحقق حقوق الإنسان المصرى.

وتابع أبو العلا، اننا أمام فرصة ذهبية الان، فى ظل الإرادة السياسية الحالية، لدعم المجتمع المدنى من نقابات وأحزاب، كل ماينتمى للمجتمع المدنى، قائلا، هذه فرصة ذهبية لن تتاح أمام المجالس الأخرى.