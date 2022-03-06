شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توصى بتشكيل لجنة لإدارة نشاط جمعية تنمية المشروعات ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، وزارة التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة النشاط فى جمعية تنمية المشروعات ببنى سويف والتنسيق مع هيئة الرقابة المالية على أن تخطر به القضاء الإدارى خلال أسبوع، وتُخطر اللجنة بهذا القرار خلال أسبوع من تاريخه.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبد الله بشأن وقائع إهدار المال العام لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببنى سويف.

وقال النائب محمد كمال مرعى، إن البرلمان والحكومة مكملين بعضهم الآخر، وهناك مشاكل كثيرة لدى الجمعيات منها ارتفاع سعر الفائدة والتى تصل إلى 35% وأيضا معوقات فى الإجراءات والضمانات بالإضافة لوجود سمأسرة بين المقترض والجمعية وغيرها من المعوقات التى تقابل العملاء.

واستعرضت النائبة منى عبد الله مقدمة موضوع طلب الإحاطة قائلة:" ورد العديد من الشكاوى بشأن وقائع تزوير فى محررات رسمية واهدار المال العام لجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببنى سويف، مطالبة بفتح تحقيق، على أن يتم حل مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة للتنمية ببنى سويف، وتعيين لجنة من جانب الجهات المعنية (التضامن والرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات) لإدارة الجمعية، ووقف الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية.