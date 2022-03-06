ممثل الصحة للنواب: إسعاف ووحدات صحية ودعم مستشفيات ضمن حياة كريمة بالمنيا

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إنشاء مراكز إسعاف فى المجالس القروية بمراكز مغاغة، والعدوة، وبنى مزار – محافظة المنيا، وعدم تنفيذ إنشاء جديد للوحدة الصحية بعزبة عبد الغفار – طنبدى – مركز مغاغة – محافظة المنيا، مع عدم تنفيذ إحلال وتجديد للوحدات الصحية بقرية صفانية - العدوة – محافظة المنيا، وقرية أم الساس، وقرية البهنسا – بمركز بنى مزار – محافظة المنيا، رغم توفير الاعتماد المالى لهم من القرض السعودى منذ أكثر من أربع سنوات، وتضرر جميع أهالى قرى ومدينة مركز بنى مزار بمحافظة المنيا من عدم الانتهاء من استكمال أعمال الهيكل الخرسانى والمبانى وتأسيس الأعمال التخصصية لمستشفى بنى مزار العام، رغم توفير المبلغ المطلوب للتنفيذ فى الخطة الحالية.

كما ناقشت اللجنة طلبات إحاطة من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن سرعة إنشاء مبنى جديد لمستشفى مغاغة المركزى بمحافظة المنيا، بعد إزالة مبنى وحدة الحروق، مع ضرورة الإسراع فى البدء فى الطرح والاسناد لتنفيذ المبنى، وسرعة البدء فى إنشاء مستشفى مغاغة الجديدة النموذجى التخصصى على مساحة 5 أفدنة مملوكة للإرشاد الزراعى بشارع بور سعيد – مركز مغاغة – محافظة المنيا.

ورد ممثلو الحكومة بأنه يخدم حاليًا مراكز مغاغة – بنى مزار – العدوة، 13 وحدة إسعاف بحوالى 16 سيارة، مدرج تجهيز 9 نقاط إسعافية للمراكز الثلاث ضمن مشروع برنامج حياة كريمة، وسوف يتم تشكيل لجنة لتوفير حوالى 2600 سائق ومسعف لهيئة الإسعاف لسد العجز.

وأوضح أنه بالنسبة لعزبة عبد الغفار – صفانية – أم الساس – البهنسا – بمحافظة المنيا، تم إلغاء مناقصة القرض السعودى، وجارى تنفيذ وحدة الصفانية ضمن المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة مرحلة أولى، وطبقا لخطاب رئيس مجلس إدارة الرعاية الصحية والمنسق العام حياة كريمة، أم الساس والبهنسا – سيتم التنفيذ من قبل الجهة المنفذة لحياة كريمة (مرحلة ثانية)، وعزبة عبد الغفار – يوجد وحدة صحية بقرية طمبدى وتبعد عنها حوالى 2كم.

كما أوضح أنه بالنسبة لعدم استكمال أعمال المبانى والأعمال التخصصية لمستشفى بنى مزار العام، سوف يتم الإسناد لمقاول آخر لاستكمال أعمال الموقع من قبل الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة والسكان، وذلك لتماطل المقاول المسند إليه الأعمال حاليًا، وبالنسبة لمبنى مستشفى مغاغة المركزى الحال غير مطابق للمواصفات، وسوف يتم الدراسة لإنشاء مبنى للحروق بالمستشفى ضمن برنامج حياة كريمة.