لجنة النقل بمجلس النواب: ندعم الحكومة لمواصلة المشروعات القومية.. صور

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشروع القطار السريع سيكون نقلة حضارية ونوعية للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه سيكون له تأثير كبير الحفاظ على الوقت والجهد، فضلا عن الخدمة المميزة بالنسبة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد عبد السلام قورة، ومحمد جبريل، بشأن ضرورة نقل محطتى القطار السريع بمدينتى السادات ووادى النطرون، باتجاه الشمال بمسافة 5 كيلو مترات تقريبا، لتحقيق أكبر منفعة الاستثمارات الكبيرة التى ستنفق على إنشاء المحطتين.

وقال وحيد قرقر:" نرفض أى تشكيك فى المشروعات القومية الكبرى، خصوصا وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بنفسه كافة المشروعات، مشروع القطار السريع يربط القاهرة والإسكندرية بمدن الصعيد، مؤكدا مساندة اللجنة، للجهود التى تقوم بها وزارة النقل لإنجاز هذا المشروع، لم نعد نعيش زمن بطء اتخاذ القرارات، لو هنعمل زى ما كان بيحصل من 30 سنة أى مشروع دخل لجنة فى لجنة والأمور تتعطل، كان ترتيبنا 118فى منظومة النقل، ووصلنا إلى المرتبة 28على مستوى العالم بفضل المشروعات العملاقة فى قطاع النقل والمواصلات".

وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن اللجنة تقدم كل ما لديها من دعم لتيسير عمل الحكومة، والشد على يدها من أجل استكمال المشروعات القومية، قائلا: ونطالب بمزيد من المشروعات التى تخدم المواطن المصري.

وعرض وحيد قرقر، رد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، والذى تضمن التأكيد على صعوبة نقل موقع المحطتين فى ضوء الدراسات الفنية والاقتصادية التى تمت من خلال مكتب استشارى قبل الشروع فى إنشاء تلك المحطتين.

كما عرض مسئولو الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل دراسة المكتب الاستشارى بشأن الطلب الخاص بنقل المحطتين، والذى انتهى إلى أن تناسب الموقع من الناحية الفنية والاجتماعية لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين.

واتفق مسئولو الهيئة أن الدراسات فى إنشاء مثل هذه المشروعات يكون مخططا له للمستقبل وتلبية للاحتياجات الحالية أيضا.

وانتهت اللجنة إلى قناعتها بموقف وزارة النقل وهيئة الأنفاق باستمرار المشروع كما هو مخطط له، مع الأخذ فى الاعتبار موافاتها بكافة الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء محطتى السادات ووادى النطرون للقطار السريع.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة، بينها المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن ضرورة إنشاء مدخل ومخرج على المحور الذى يتم إنشاؤه بين مدينة المنصورة ومدينة الزقازيق أمام قرية الجواشنه - مركز ديرب نجم تحقيقا للصالح العام وخدمة المواطنين، وبشأن ضرورة تعديل دوران خطر أمام قرية إكوه – ديرب نجم – محافظة الشرقية على طريق المنصورة/ الزقازيق الجارى إنشائه، وضرورة إنشاء كوبرى مشاه أمام معهد العبور الواقع على طريق القاهرة بلبيس الصحراوى عند الكيلو 21 وتمهيد ممشى بجوار طريق بلبيس الصحراوى فى المسافة بين معاهد العبور وكارته طريق أنشاص وعمل مطبات أمام المعهد فى الاتجاهين وعمل حواجز على الجانب الأيمن للطريق لحماية المشاة من سرعة السيارات.

كما تضمن جدول أعمال اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبد العزيز، بشأن بطء الأعمال فى مشروع كوبرى مزلقان العصلوجى مركز الزقازيق محافظة الشرقية وتضرر المواطنين من عدم غلق المزلقان وتمهيد طرق بديلة فى الأماكن التى يتم بها أعمال الكوبري.