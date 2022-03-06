شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. التنسيقية تفتح النقاش حول تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد قليل، صالون نقاشى لبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية على مصر من كافة الجوانب سواء السياسية والاقتصادية بالإضافة للجهود التى قامت بها الدولة منذ اندلاع تلك الحرب لعودة الطلاب المصريين الذين يدرسون فى أوكرانيا. ومن المقرر أن يشارك فى الصالون السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والنائب محمد عزمى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وأحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية وبسنت جمال باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية ويديره النائب طارق الخولي. يعرض الصالون فى بث مباشر على الصفحة الرسمية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.