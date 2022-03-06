شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. وكالة الطاقة الذرية: أوكرانيا أبلغتنا أن روسيا تسيطر على محطة «زابوريجيا» النووية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة النووية الأوكرانية بدأت تواجه مشاكل رئيسية في التواصل مع الموظفين العاملين في مصنع زابوريجيا.
وأضافت أن موظفي التشغيل يجب أن يكونوا قادرين على الوفاء بواجباتهم المتعلقة بالسلامة والأمن وأن يتمتعوا بالقدرة على اتخاذ قراراتهم دون ضغوط غير ضرورية.
وأوضحت أن أي إجراء لإدارة مصنع زابوريجيا بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتشغيل التقني لوحدات المفاعلات الست يتطلب موافقة مسبقة من القائد الروسي.
كما نوهت أن القوات الروسية في الموقع أغلقت بعض شبكات الهاتف المحمول والإنترنت بحيث لا يمكن الحصول على معلومات موثوقة من الموقع من خلال القنوات العادية.
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