شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جونسون لـ «زيلينسكي»: سنعاقب روسيا وسنلحق الضرر بـ آلتها العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير: أجرى رئيس وزراء بريطانيا، منذ دقائق، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي”، وخلال الاتصال بحث جونسون مع الرئيس الأوكراني الاحتياجات العسكرية الملحة لـ كييف. وأكد جونسون أن بريطانيا ومعها الدول الغربية سيعاقبون روسيا وسيلحقون الضرر بـ آلتها العسكرية. وأضاف جونسون في مجموعة من الأخبار العاجلة التي أوردتها قناة “العربية”؛ وفيها: ـ سنعمل مع الدول الأخرى لطرد روسيا من نظام “سويفت”. ـ سنعاقب روسيا وسنلحق الضرر بـ آلتها العسكرية. ـ سنفرض تكاليف عالية على الاقتصاد الروسي. ـ بريطانيا عازمة على إفشال مخططات بوتين. وفي نهاية الأخبار العاجلة أكد جونسون أن الدعم الدولي لأوكرانيا يتزايد بشكل يومي.

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