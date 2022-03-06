شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا وروسيا تستعدان لجولة ثالثة للمفاوضات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد أوكرانيا وروسيا لعقد جولة ثالثة من المفاوضات وذلك بعد مضي أسبوع ونصف الأسبوع على اندلاع الحرب الروسية على الجمهورية السوفيتية السابقة.

كانت التصريحات الصادرة من الجانبين مؤخرا أفادت بإمكانية عقد هذه الجولة غدا الاثنين.

وكان وفدان من الجانبين أجريا جولتي مفاوضات في منطقة الحدود البيلاروسية، واتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار لمنطقتي ماريوبول وفولنوفاخا لإجلاء المدنيين عبر ممرات إنسانية، لكن هذه المهمة فشلت اليوم مجددا وتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام بالهدنة.

من جانبه، أعرب رئيس وفد التفاوض الأوكراني ديفيد اراشاميا عن رفضه للمطالب الأساسية للجانب الروسي ووصفها بأنها "لا يمكن قبولها". وقال اراشاميا في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" الأمريكية:" لن أقول إننا سنحرز تقدما بسرعة لأن الكثير من الناس يموتون كل يوم ولاسيما المدنيون".