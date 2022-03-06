المبعوث 'البابوي' من النجف: التعايش السلمي قناعتنا

بغداد - ياسين صفوان - أكد المبعوث "البابوي" الى العراق المطران ميتيا لوسكوبار، الأحد، أن التعايش السلمي "قناعتنا"، مشيراً الى أن القلوب كانت متفتحة خلال زيارة البابا للعراق العام الماضي.

وقال المبعوث البابوي خلال مؤتمر صحافي عقده في النجف، "كنت اتابع زياره البابا فرانسيس للعراق كانت القلوب متفتحة واحترام متبادل"، معتبراً أن "أضافت الزيارة للسيد السيستاني الكثير من الفرح وعززت امال الكثيرين للسلام والمحبة".

وأضاف أن "التسامح هو خطوة اولى ولكن غير كافية والتسامح ضرورة لإلقاء اسلحتنا سواء كانت كلمات أو اسلحة"، مشدداً بالقول "اسمحوا لي اختم بكلمات البابا في بغداد في القصر الرئاسي يقول إن التعايش السلمي قناعتنا وان تكون ملهمه لكم".

الى ذلك، قال الكاردينال لويس ساكو خلال المؤتمر "زرت السيد السيستاني وحدي وزرته أيضا مع البابا وكنت بينهما تلميذ صغير وأود أن أوجه تحيه للسيد علي السيستاني من هنا اليوم وارض ابراهيم جمعتنا ومساء جمعتنا النجف".

واعرب عن شكره لـ "مستشار الأمن القومي"، مضيفاً "رسالة لكل العراقيين وكل رجل دين هو ضمير مجتمعه".