شكرا لقرائتكم خبر احتجاجات في ميدان الطرف الأغر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجمع مئات الأشخاص في ميدان الطرف الأغر في لندن للاحتجاج ضد غزو روسيا لأوكرانيا. وبسط المتظاهرون لافتة عملاقة على درج المعرض الوطني مكتوب عليها «عندما يسقط آخر جندي أوكراني، سيأتي بوتين للهجوم عليكم أيها السيدات والسادة». وحمل آخرون لافتات مكتوب عليها «بوتين إرهابي» و»احموا أوكرانيا، احموا أوروبا»، ولف العديد منهم أجسادهم بأعلام أوكرانيا باللونين الأزرق والأصفر.

كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات في ميدان الطرف الأغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.