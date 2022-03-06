أنباء عن تطوع 3 آلاف أمريكي للحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفورم» استعداد ثلاثة آلاف متطوع أمريكي للوصول إلى أوكرانيا، وسط استمرار العمليات العسكرية الروسية في البلاد. ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحفية للقوات المسلحة أن المتطوعين يستعدون لصد القوات الروسية كجزء من كتيبة دولية. وأسست أوكرانيا في نهاية فبراير فيلقا دوليا للأجانب الراغبين «في الانضمام لمقاومة المحتلين الروس، ولحماية الأمن العالمي»، وأعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار أمس أن أكثر من 100 ألف متطوع سجلوا أسماءهم للانضمام إلى القوة بالفعل.

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