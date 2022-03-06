سفير موسكو في واشنطن: أمريكا تعبث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف الخطاب المناهض لبلاده في الولايات المتحدة بأنه «وصل لحد العبث». ونقلت صفحات السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي عنه القول «الخطاب المناهض لروسيا في الولايات المتحدة وصل لحد العبث، وأصبح هناك شعور بأن الساسة الأمريكيين لا يدركون تماما فحوى تصريحاتهم. وأصبحت الشعارات بصورة أكثر فأكثر غير مسؤولة واستفزازية وخطيرة للغاية على الأمن الدولي».

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