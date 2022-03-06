أوكرانيا تطالب بممر إنساني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوفد الأوكراني للمحادثات مع روسيا ديفيد أراشاميجا «إن الأمل يحدوه في فتح ممر إنساني للخروج من مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا». والتقى ممثلو أوكرانيا وروسيا آخر مرة في غربي بيلاروس واتفقا على إنشاء ممر إنساني خلال الجولة الثانية من المحادثات. وفي الوقت ذاته، قال انفصاليون في إقليم لوهانسك الذي أعلن نفسه دولة من جانب واحد، «إن الجيش الأوكراني قصف أربع مناطق سكنية ثماني مرات خلال الساعات الـ 24 الماضية».

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