شكرا لقرائتكم خبر تخبط وابتزاز حوثي لإنهاء كارثة صافر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعيش ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حالة من التخبط والابتزاز بشأن سفينة صافر النفطية التي تهدد بكارثة بيئية تطال البحر الأحمر والبيئة المحيطة به وسط دعوات وتحذيرات من المنظمات البيئة في العالم.

وقالت الميليشيات إنها وقعت اتفاقا مع الأمم المتحدة لتفريغ ناقلة النفط المعطلة «صافر» التي تنطوي على خطر تسريب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن، بعدما أكد منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة بالمنظمة العالمية مارتن غريفيث في وقت سابق أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ لنقل النفط من الناقلة الراسية في ميناء رأس عيسى منذ 6 سنوات إلى ناقلة أخرى، ولم يحدد موعدا لذلك.

وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يفحص فريق فني من الأمم المتحدة السفينة التي تتدهور حالتها والمصنوعة عام 1976 وإجراء الإصلاحات التي يمكن أن تكون مجدية فيها، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الترتيبات اللازمة.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا الحوثيين في اليمن إلى السماح بسرعة لخبراء الأمم المتحدة بفحص ناقلة نفط محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام راسية قبالة سواحل اليمن، وحذر من خطر انفجارها والتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة، محملا الحوثيين مسؤولية تأخير التقييم الفني للناقلة صافر التي كانت الأمم المتحدة تأمل نشرها في مارس الماضي.

من جهة أخرى، شهدت محافظة صنعاء، احتجاجات كبيرة نفذها سائقو الدراجات النارية بعد مقتل أحد زملائهم على يد مسلحين حوثيين، عندما اتهمهم بالتلاعب في ترتيب الدخول إلى محطة تعبئة الوقود.

وتأتي الحادثة نتيجة أزمة خانقة بالمشتقات النفطية افتعلتها ميليشيات الحوثي لصالح السوق السوداء التابعة لقيادات حوثية وأجبرت السكان على البقاء في طوابير طويلة لعدة أيام للحصول على 20 لترا من البترول، كما تسببت في شل الحركة في المدينة بسبب ارتفاع أجور المواصلات الداخلية 100%.

وبلغ سعر دبة البترول عبوة 20 لترا 50 ألف ريال يمني، أي ما يساوي 75 دولارا، وهو أعلى سعر في تاريخ البلاد.

فيما تمنع الميليشيات المئات من ناقلات الوقود من الوصول إلى مناطق سيطرتها لأسباب غير مفهومة.

إلى ذلك قُتل أحد المدنيين وأصيب آخرين بينهم طفلان، بقصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي على تجمعات سكنية في مديرية حيران، بمحافظة حجة، وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت الأحياء السكنية بمديرية حيران بصاروخ باليستي مما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين بينهم طفلان.

وتواصل الميليشيات هجماتها الصاروخية على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية في محافظة حجة التي تشهد معارك للشهر الثاني على التوالي في أكثر من محور، واستهدفت في البيضاء بقصف صاروخي مستشفى في مديرية نعمان.

أسعار المحروقات بصنعاء:

2500 ريال يمني ثمن لتر البنزين.

3.25 دولارات سعر اللتر وهو الأغلى عالميا.

100 % زيادة في أسعار المواصلات الداخلية.

مشاهدات يمنية:

