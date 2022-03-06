شكرا لقرائتكم خبر جلسة سرية للأمة الكويتي لبحث تطورات الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي محمد عبيد الراجحي تقدم الحكومة بطلب لعقد جلسة خاصة (سرية) طارئة لمجلس الأمة اليوم الاثنين لاطلاع أعضاء المجلس على استعداداتها وإجراءاتها بشأن الاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وقال الوزير الراجحي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، «إن هذا الطلب يأتي عملا بنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبالنظر إلى الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيرها المباشر وغير المباشر إقليميا ودوليا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها، من الأمور الأخرى التي تتطلب منا اليقظة والعمل الدقيق المتواصل، والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تلك التأثيرات علينا».

وذكر أنه سيتم خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمة اطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات والأحداث الحالية الدقيقة والاحتمالات كافة التي قد تنجم عن تطورات تلك المواجهة وإجراءات واستعدادات الحكومة بشأنها.