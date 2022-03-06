الأردن يسمح بدخول الأوكرانيين دون تأشيرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الأردن السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانية المقيمة في المملكة وأقربائهم بدخول المملكة دون تأشيرات مسبقة، ومنحهم إقامات مؤقتة لأسباب إنسانية، وضمن إجراءات تحددها الجهات المعنية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الحكومة بالسماح بدخول المواطنين الأوكرانيين لأراضي المملكة ضمن إجراءات ستنفذ من خلال الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

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