مصر تنقل 4 آلاف سائح أوكراني إلى أوروبا

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وقال مجلس الوزراء المصري في بيان نشر على صفحته في فيس بوك «تم التوافق على تسيير رحلات من شركتي مصر للطيران وإير كايرو لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول الجوار الأوكراني».
وأضاف «تم حتى الآن نقل نحو 4000 سائح أوكراني»، من دون ذكر أسماء الدول، مشيرا إلى أن السلطات المصرية تحملت تكاليف الرحلات الجوية.
وكان القائم بأعمال سفارة أوكرانيا بالقاهرة أشار الأسبوع الماضي إلى أن هناك نحو 20 ألف سائح أوكراني علقوا في مصر بعد انتهاء برامجهم السياحية.
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