شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تغلق الأبواب أمام اللاجئين الأوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بريطانيا اليوم الأحد، على تقديم المزيد من العون للاجئين الأوكرانيين المتجهين إليها والعالقين في ميناء كاليه الفرنسي، مضيفا أن المسؤولين البريطانيين يعيدون الكثيرين منهم لأنه ليس لديهم التأشيرات أو الأوراق المطلوبة.

وقال دارمانان لراديو أوروبا 1، مشيرا إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل "اتصلت مرتين بنظيرتي البريطانية، وطلبت منها فتح قنصلية (لهم) في كاليه".

ومضى قائلا "لدينا علاقات طيبة مع (باتيل)... أنا متأكد من أنها ستحل هذه المشكلة".

وأوضح دارمانان إن المئات من اللاجئين الأوكرانيين وصلوا إلى كاليه في الأيام القليلة الماضية، ويأملون في الانضمام إلى أسرهم في المملكة المتحدة، لكن المسؤولين البريطانيين أبعدوا الكثيرين بعد أن طلبوا منهم الحصول على تأشيرات من أي من القنصليتين البريطانيتين في باريس أو بروكسل.

وكان رد المملكة المتحدة اليوم، أن بريطانيا ببساطة لا تستطيع فتح الأبواب أمام اللاجئين الأوكرانيين، والهجرة قضية حساسة في بريطانيا بعد أن قال دعاة الخروج من الاتحاد الأوروبي للناخبين إن الخروج سيعني إعادة سيطرة بريطانيا على منافذها الحدودية.