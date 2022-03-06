شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن أسر مئات الجنود الروس بينهم طيارون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقوع مئات من الجنود الروس في الأسر.

وفي رسالة عبر الفيديو نشرها على قناة تليجرام الإخبارية اليوم الأحد، قال زيلينسكي:" هناك مئات الأسرى بينهم طيارون كانوا يقصفون مدننا ومدنيينا"، فيما لم يتسن التحقق من جهة مستقلة مما قاله الرئيس الأوكراني.

ووجه "زيلينسكي" حديثه إلى مواطنيه قائلا:" سنقاتل أينما كانت هناك حدود بين الحياة والعبودية"، ثم وجه حديثه مجددا إلى الناس في روسيا.

وقال إن "مواطني الاتحاد الروسي يتخذون نفس الاختيار بالضبط الآن بين الحياة والعبودية، في هذه الأيام، في هذه الساعات".