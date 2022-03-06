شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحذر المواطنين من المشاركة في القتال بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثّ قائد القوات المسلحة البريطانية، مواطنيه على عدم التوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، موجها انتقادا صريحا لوزيرة خارجية بلاده، ليز تروس، بعد أن أعربت عن دعمها لمن ينضمون إلى القتال.

وقال الأدميرال توني رادكين،: "لقد كنا واضحين جدا في أنه أمر غير قانوني، بالإضافة إلى كونه غير مفيد بالنسبة للجيش البريطاني ولسكان المملكة المتحدة، البدء في التوجه نحو أوكرانيا من ذلك المنطلق".

وذكر: "فلتقدم الدعم من داخل المملكة المتحدة، فلتقدم الدعم بأي طريقة ممكنة، ولكن هذا لا يعد شيئا يمكن الإسراع إليه من حيث صوت إطلاق النار. إن الامر يتعلق بالدعم المعقول في المملكة المتحدة."

وكانت" تروس" قالت في الأسبوع الماضي إنها ستدعم "قطعا" أي شخص يريد القتال، في ظل رغبة عدد من البريطانيين في مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.