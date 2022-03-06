إجلاء أسود ونمور من أوكرانيا... رحلة استمرّت يومين وسط النيران

06 مارس , 2022
أنثى نمر تبلغ من العمر 17 عامًا في قفص عند المعبر الحدودي في كورتشوفا، بولندا (أ ف ب).
وصل 6 أسود و6 نمور أُجليت من منطقة قرب كييف إلى حديقة حيوانات في بولندا، بعد رحلة استمرّت يومين على خطوط القتال وفي مواجهة الدبابات الروسية.
وقالت المتحدثة باسم الحديقة، مالغوجاتا شوديلا، لوكالة "فرانس برس" إن شاحنة أوكرانية نقلت الأسود والنمور إضافة إلى قطتين بريتين وكلب بري إلى الحدود البولندية الواقعة على بعد حوالي 1000 كيلومتر، متجنبةً منطقة جيتومير الأوكرانية التي قصفتها القوات الروسية.
واضطرت الشاحنة خلال الرحلة إلى التوقف طوال الليل مقابل الدبابات الروسية.
وأوضحت المتحدثة أن السائق استراح تحت شاحنته، بينما أطعم صاحب ملجأ أوكراني الحيوانات لأن الفريق المسؤول عن النقل لم يكن يعرف كيف يطعمها.
ونُقلت الحيوانات عند الحدود إلى شاحنة بولندية فيما عاد السائق الأوكراني إلى دياره.
وسيتلقى الحيوانات الرعاية اللازمة في حديقة حيوانات بوزنان.
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