06 مارس , 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب).
انتشر مقطع فيديو لمذيعة القناة الرابعة الإخبارية وراديو «تايمز» كاثي نيومان وهي توجّه سؤالاً لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول حرب أوكرانيا.
وقالت كاثي: «أعلم أن لديك ابنة، أريدك أن تنظر في عيني وتقول لي كيف تنام وأطفال أوكرانيا تقتل بالقنابل والرصاص؟».
فردّ عليها لافروف، قائلاً: «حياة كل شخص لا تقدّر بثمن، وأي عمل عسكري مرتبط للأسف بخسائر بشرية ولا يمكنني إلاّ تقديم التعازي».
وأضاف: «لم نكن من جاء بتعبير خسائر جانبية، بل لقد صاغها الغربيون خلال مغامراتهم في العراق وليبيا وأميركا اللاتينية"، وصفاً السؤال بالـ "إنشائي فقط».
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - رد صادم للافروف على مذيعة سألته «كيف تنام وأطفال أوكرانيا تقتل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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