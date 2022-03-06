بالفيديو - رد صادم للافروف على مذيعة سألته «كيف تنام وأطفال أوكرانيا تقتل»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (أ ف ب).

انتشر مقطع فيديو لمذيعة القناة الرابعة الإخبارية وراديو «تايمز» كاثي نيومان وهي توجّه سؤالاً لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول حرب أوكرانيا.

وقالت كاثي: «أعلم أن لديك ابنة، أريدك أن تنظر في عيني وتقول لي كيف تنام وأطفال أوكرانيا تقتل بالقنابل والرصاص؟».

فردّ عليها لافروف، قائلاً: «حياة كل شخص لا تقدّر بثمن، وأي عمل عسكري مرتبط للأسف بخسائر بشرية ولا يمكنني إلاّ تقديم التعازي».

وأضاف: «لم نكن من جاء بتعبير خسائر جانبية، بل لقد صاغها الغربيون خلال مغامراتهم في العراق وليبيا وأميركا اللاتينية"، وصفاً السؤال بالـ "إنشائي فقط».