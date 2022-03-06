زيلينسكي تحادث مع بايدن بشأن الدعم المالي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إنه تحادث مجدداً مع نظيره الأميركي جو بايدن هاتفياً من أجل مناقشة الدعم المالي الأميركي لأوكرانيا والعقوبات على روسيا.

وكتب زيلينسكي على تويتر «في إطار الحوار المستمر، أجريت محادثة جديدة مع رئيس الولايات المتحدة للبحث في قضايا الأمن والدعم المالي لأوكرانيا وتواصُل العقوبات ضد روسيا».