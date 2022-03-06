بوريل يؤكد أن روسيا تتخذ "خطوات واضحة نحو مزيد من الاستبداد والعزلة الذاتية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن اعتقاده بأن روسيا تواصل توجهها نحو الاستبداد.



وكتب السياسي الإسباني على تويتر اليوم الأحد أن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا انعكست في الداخل الروسي في الرقابة والقمع الممنهج لوسائل إعلام وصحافيين ومنظمات غير حكومية.

واعتبر بوريل المداهمات الأخيرة لمنظمات غير حكومية وحجب موقع فيسبوك وتويتر بأنها بمثابة "خطوات واضحة نحو المزيد من الاستبداد والعزلة الذاتية لروسيا".

وكانت الهيئة الروسية للإشراف على الإعلام أعلنت أول أمس الجمعة عن حجب موقعي فيسبوك وتويتر في روسيا.